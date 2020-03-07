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Арман Саркисян направил послание по случаю Дня весны и красоты

Арман Саркисян направил послание по случаю Дня весны и красоты

Исполняющий обязанности начальника полиции Республики Армения Арман Саркисян направил послание по случаю Дня весны и красоты.

Арменпресс представляет послание Армана Саркисяна:

«От имени коллегии полиции и от своего лично поздравляю наших коллег-женщин с 8 марта, Днем весны и красоты.

Вы наравне с мужчинами, спреданностью  выполняете свой профессиональный и человеческий долг – служа закону и гражданину, защищая закон, порядок  и справедливость.

Дорогие женщины, служа своему званию  и своей миссии в полном объеме, вы являетесь опорой и защитой семьи, гарантом воспитания детей, вернымсоздателем достойного будущего.

Поздравляю наших женщин-ветеранов, которые прошли путь - образцовыйдля всех и сегодня делятся с молодыми полицейскими своим опытом,  личной преданностью нашему делу.

Я поздравляю наших коллег – женщин  в Республике Арцах и желаю им мира и счастья.

Я поздравляю жен, матерей, сестер, дочерей полицейских, которые являются надежным тылом для своих родных, служащих закону.

Я поздравляю всех женщин.

Мир всем вашим семьям.

Счастья вам, дорогие женщины!»


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