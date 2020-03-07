Арман Саркисян направил послание по случаю Дня весны и красоты
Исполняющий обязанности начальника полиции Республики Армения Арман Саркисян направил послание по случаю Дня весны и красоты.
Арменпресс представляет послание Армана Саркисяна:
«От имени коллегии полиции и от своего лично поздравляю наших коллег-женщин с 8 марта, Днем весны и красоты.
Вы наравне с мужчинами, спреданностью выполняете свой профессиональный и человеческий долг – служа закону и гражданину, защищая закон, порядок и справедливость.
Дорогие женщины, служа своему званию и своей миссии в полном объеме, вы являетесь опорой и защитой семьи, гарантом воспитания детей, вернымсоздателем достойного будущего.
Поздравляю наших женщин-ветеранов, которые прошли путь - образцовыйдля всех и сегодня делятся с молодыми полицейскими своим опытом, личной преданностью нашему делу.
Я поздравляю наших коллег – женщин в Республике Арцах и желаю им мира и счастья.
Я поздравляю жен, матерей, сестер, дочерей полицейских, которые являются надежным тылом для своих родных, служащих закону.
Я поздравляю всех женщин.
Мир всем вашим семьям.
Счастья вам, дорогие женщины!»
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