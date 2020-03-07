Пашинян ознакомился с новой дорогой к Дендропарку и призвал посетить Степанаван

Премьер-министр РА Никол Пашинян в сопровождении министра территориального управления и инфраструктуры Сурена Папикяна и губернатора Лорийской области Андрея Гукасяна ознакомился с отремонтированной дорогой, ведущей в Дендропарк, и призвал туристов и граждан Армении посетить Степанаван.

КакпередаетАрменпресс,в прямом эфире на официальной странице премьер-министра РА в Facebook Сурен Папикян отметил, что дорога была полностью отремонтирована в 2019 году.

«Это та самая дорога, которая ведет в степанаванскийДендропарк – одно из самых живописных и уникальных мест в Армении. Из-за плохого состояния этой дороги поток туристов в это важное место был невозможен. Ежегодно около 25 000 человек приезжают сюда, и теперь, по оценкам, это число будет увеличиваться в год на 10%. Строительство этой дороги экономически будет иметь эффект цепочки», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что в прошлом году в Армении был отмечен рост внутреннего туризма на 43%.

«Это означает, что мы повысили уровень нашей национальной безопасности, потому что чем больше каждый гражданинузнает свою родину, тем больше меняется его восприятие этой родины», - сказал премьер-министр.