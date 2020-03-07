Никол Пашинян раздает агитационные буклеты в Лорийской области

Премьер-министр РА Никол Пашинян в Лорийской области распространяет агитационные буклеты кампании «Да!» по референдуму по конституционным преобразованиям, который состоится 5 апреля.

Как передает Арменпресс,в прямом эфире на официальной странице премьер-министра РА в FacebookПашинян также беседует с жителями.

Никол Пашинян сейчас находится в Степанаване, он также посетил Гулагарак, чтобы ознакомиться с проблемами жителей, однако отметил, что не может давать никаких материальных обещаний во время кампании. Во время визита Пашинян также побывал в Дендропарке.

Референдум по конституционным изменениям предлагает прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Конституционный референдум состоится 5 апреля. Предвыборная агитация за конституционный референдум началась 17 февраля.