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В Армении есть закрытые автодороги

В Армении есть закрытые автодороги

Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 22:00 часов 6-го марта в Армении есть закрытые автодороги.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру КариличАрагацотнского региона будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачарзакрыты  для грузовиков с прицепом, и открыты для легковых автомобилей.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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