Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 22:00 часов 6-го марта в Армении есть закрытые автодороги.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру КариличАрагацотнского региона будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачарзакрыты для грузовиков с прицепом, и открыты для легковых автомобилей.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.