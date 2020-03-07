Цены на цветные металлы - 06-03-20

ЛОНДОН, 7 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.98% и составила 1709.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.84% и составила 5640.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.93% и составила 1843.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.55% и составила 12745.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.56% и составила 16905.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.04% и составила 1997.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.53% и составила 20503.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.