Анна Акопян пригласила первую леди Бразилии в Армению

Супруга премьер-министраРеспублики Армения, председатель Совета попечителей благотворительных организаций«Мой Шаг» и CityofSmile Анна Акопян6 марта в резиденции президента (PaláciodaAlvorada) в столице Бразилии встретилась с первой леди страны Мишель де ПаулойФирмоРейналдуБолсонару.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, супруги лидеров двух стран осмотрели президентский дворец. Г-жа Болсонару рассказала Анне Акопян историю строительства дворца, представив коллекцию полотен и скульптур. Во время беседы за обеденным столом Анна Акопян и Мишель де ПаулаФирмоРейналдоБолсонаруговорили о роли и миссии первых леди государств, подчеркнув важность реализации совместных проектов.

Анна Акопян представила Первой леди Бразилии деятельность руководимых ей благотворительных организаций «Мой шаг» и CityofSmile, а также цель движения «Женщины во имя мира». Мишель де ПаулаФирмоРейналдоБолсонарув свою очередь рассказала, что основным направлением руководимой ей благотворительной деятельности является социальная интеграция людей с ограниченными возможностями, особенно глухонемых. Первая леди Бразилии интересовалась проблемами людей с нарушениями зрения и слуха в Армении.

В завершение встречи Анна Акопян пригласила госпожу Мишель де ПаулаФирмоРейналдоБолсонару посетить Армению. Первая леди Бразилии с радостью приняла приглашение: согласно предварительной договоренности, визит состоится в октябре этого года.

Первая леди Бразилии активно занимается благотворительностью. Основным направлением ее деятельности является социальная интеграция людей с ограниченными возможностями, особенно глухонемых. Во время церемонии инаугурации мужа традиционная речь первой леди была на языке жестов. Впервые супруга главы государства приветствовала жителей страны таким образом.

«Я хотела бы обратиться к сообществу, людям с ограниченными возможностями и всем тем, кто чувствует себя забытым: вас будут ценить и уважать ваши права. Эта миссия в моем сердце, и я хочу внести свой вклад в развитие человека", - сказала она в своей речи.

Она принимала участие в различных международных форумах и конференциях по проблемам инвалидности, в том числе в ООН, о/о «Друзья Америки» (Латинская Америка) и других.

Дворец PaláciodaAlvorada («Дворец Рассвета»), был построен в 1958 году Оскаром Немейрой и считается одним из первых в столице Бразилии. Здание включено в список бразильского историко-культурного наследия и является резиденцией президента - со времен первого президента Бразилии. В здании есть библиотека, собрание которой насчитывает более 3500 томов, а также большая коллекция полотен и скульптур.