«АйастаниАнрапетутюн»: Экспертному сообществу пора консолидироваться

При Постоянной комиссии НС по международным отношениям будет создана рабочая группа «Совет по внешней политике», в которую войдут представители экспертного сообщества.

Член комиссии и инициатор создания совета СосАветисян в беседе с «АА» рассказал о работе создаваемой рабочей группы, отметив, что для разработки более эффективных формул во внешней политике целесообразно создавать экспертные группы. Парламент работает уже более года, и проблемы не новы, но рутинная работа зачастую искажает общую картину и требует нового взгляда и идеи.

«Этот парламент, обладающий большими возможностями во внешней политике, особенно в области парламентской дипломатии, сможет оптимально реализовать свой потенциал, если действительно станет экспертным центром». Мы достигли точки, когда дополнительное обсуждение может привести к лучшим результатам. Сохранение этого темпа и доведение его до институционального уровня чрезвычайно важно».

Депутат отметил, что, скорее всего, к июню будет сформирован совет, будут действовать стабильные подгруппы, так как в небольших группах работа более эффективна.

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