«АйастаниАнрапетутюн»: Экология должна стать делом каждого

В беседе с «АйастаниАнрапетутюн» президент общественной организации «За стабильное развития человека» Карине Даниелян, пользуясь случаем, в связи с праздником 8 марта направила армянским женщинам послание:

«Роль женщин в охране окружающей среды велика. Вообще, считаю, что роль женщины в нашем обществе весьма значительна. На международных платформах янеизменно повторяю, что в нашей стране нет дискриминации женщин. На протяжении всей нашей многовековой истории роль матери в армянской семье была очень высокой. Я призываю наших матерей развивать экологическую культуру в нашем молодом поколении, и в этом плане оказывать влияние и на наших мужчин».

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