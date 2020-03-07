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«АйастаниАнрапетутюн»: Экология должна стать делом каждого

«АйастаниАнрапетутюн»: Экология должна стать делом каждого

В беседе с  «АйастаниАнрапетутюн» президент общественной организации «За  стабильное  развития человека» Карине Даниелян, пользуясь случаем, в связи с праздником  8 марта направила армянским женщинам послание:

 «Роль женщин в охране окружающей среды велика. Вообще,   считаю, что роль женщины в нашем обществе весьма значительна. На международных платформах янеизменно повторяю, что в нашей стране нет дискриминации женщин. На протяжении всей нашей многовековой истории роль матери в армянской семье была очень высокой. Я  призываю наших матерей развивать экологическую культуру в нашем молодом поколении, и в этом плане  оказывать влияние и на наших мужчин».

 

Полный  текст статьи читайте  в  сегодняшнем номере  газеты.

 


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