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Авиакомпания «Армения» отменила рейсы Ереван-Лион-Ереван

Авиакомпания «Армения» отменила рейсы Ереван-Лион-Ереван

Авиакомпания «Армения» отменила рейсы Ереван-Лион-Ереван 16, 23, 30 марта и 2, 6, 13 апреля из-за значительного увеличения распространения коронавируса во Франции. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора авиакомпании «Армения» Геворг Хачатрян.

«Уважаемые коллеги и пассажиры, в связи со значительным ростом распространения коронавируса во Франции, с учетом заявления властей этой страны, а также массового возврата купленных билетов, авиакомпания «Армения» отменяет рейсы Ереван-Лион-Ереван 16, 23, 30 марта и 2, 6, 13 апреля. Все билеты будут возвращены или изменены без каких-либо дополнительных штрафов. 

Добавлю, что будут выполняться только рейсы 30 марта и 10 апреля, что позволит при необходимости путешествовать в Лион и наоборот. Желаем всем крепкого здоровья и хорошего полета», - написал Хачатрян.


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