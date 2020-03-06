Премьер 10 марта возьмет отпуск, чтобы провести кампанию во всех областях Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возьмет отпуск 10 марта и проведет кампанию «Да» по конституционному референдуму в областях и городах Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер сообщил во время прямой трансляции в Facebook.

«У меня 9 марта запланирован зарубежный визит. Завтра и на следующий день будет полурабочий, полуагитационный день. 10 марта мы уже начинаем полноценную кампанию, я возьму отпуск, и начинается сама кампания в областях и городах республики. Я буду во всех городах Армении, проведу встречи и митинги. Я жду вас всех и кланяюсь перед всеми вами.

Не забывайте, что 5 апреля вы должны пойти на избирательные участки и сказать «да» предложенным нами конституционным поправкам», - сказал Пашинян, добавив, что он выступит во всех городах и подробно предоставит всю необходимую информацию.