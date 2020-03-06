Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Землетрясение в Иране ощущалось в Мегри и Агараке

Землетрясение в Иране ощущалось в Мегри и Агараке

Сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении 6 марта в 18:19 по местному времени (в 14:19 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 38․360 северной широты и 44.520 восточной долготы (ирано-турецкая пограничная зона, в 30 км к западу от города Салмас), с глубиной очага 10 км, магнитудой 4,5.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, землетрясение ощущалось в городах Мегри и Агарак Сюникской области (2-3 балла).
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации