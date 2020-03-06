Землетрясение в Иране ощущалось в Мегри и Агараке

Сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении 6 марта в 18:19 по местному времени (в 14:19 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 38․360 северной широты и 44.520 восточной долготы (ирано-турецкая пограничная зона, в 30 км к западу от города Салмас), с глубиной очага 10 км, магнитудой 4,5.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе МЧС Армении, землетрясение ощущалось в городах Мегри и Агарак Сюникской области (2-3 балла).