Премьер-министру представлены новые инициативы и проекты в сфере технологического образования

Премьер-министр Никол Пашинян принял учредителя фонда JHM, мецената Лизу Григорян и генерального директора Центра креативных технологий “Тумо” Мари Лу Папазян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, гости представили премьер-министру программы и мероприятия, запланированные в области технологического образования для детей и подростков в Армении, в частности, в Гюмри и других городах областей республики. Они отметили, что инвесторы в настоящее время имеют высокий уровень доверия к правительству Армении, в результате чего реализуются различные проекты и появляются новые инициативы.

Премьер-министр Пашинян посчитал представленные идеи и инициативы интересными, отметив, что правительство придает большое значение программам, осуществляемым JHM и “Тумо”. Никол Пашинян подчеркнул, что “Тумо” стал брендом Армении на международной арене, и правительство выражает поддержку предстоящим программам центра. Премьер-министр добавил, что планы “Тумо” соответствуют видению правительства на будущее и соответствуют его приоритетам в сфере образования. По словам Никола Пашиняна, они нацелены на перемоделирование специальностей с целью адаптации к требованиям рынка. “Важно, что ваши проекты являются не просто благотворительностью, а инвестицией в будущее”, - сказал глава правительства.