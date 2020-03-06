Развитие МСП важно в плане реализации концепции экономической революции: премьер- министр

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого была представлена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что возглавляемое им правительство с самого начала сформулировало концепцию решения проблем бедности и благосостояния посредством труда. “Первая мысль, которая возникает из этой концепции, конечно, относится к малому и среднему бизнесу. За это время восприятие малых и средних предприятий во всем мире изменилось, поскольку МСП ранее воспринимались как определенное вспомогательное поле и система экономики, однако, пройдя через несколько кризисов, мировая экономика сделала некоторые переформулировки в том смысле, что кризисы показали: объекты МСП являются более гибкими и имеют более высокий уровень устойчивости к экономическим коллапсам”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что во время своих визитов в ряд европейских стран он заметил, что некоторые развитые страны в настоящее время осуществляют программу раздробления крупных предприятий. По словам премьер-министра, делаются попытки превратить крупные корпорации в нечто, что в высокотехнологичной отрасли называется экосистемой, то есть максимально раздробить крупные объекты, обеспечить механизмы их взаимодействия, гибкость операций, многофункциональность, чтобы компании как можно меньше зависели от узких видов деятельности, были гибкими при ориентировке в соответствии с требованиями рынка.

“В этой связи, думаю, Стратегия развития МСП очень важна для дальнейшего развития нашей экономики в целом, а также для реализации нашей концепции экономической революции. Так что мы должны разработать качественную стратегию и качественно ее реализовывать”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Ответственные лица доложили, что целями стратегии являются обеспечение производительности на МСП, увеличение занятости, расширение рынков и реализация последовательных мер по улучшению бизнес-среды с помощью инструментов государственной поддержки. В рамках проектов стратегии ожидается расширение доступа к финансированию для МСП. Будут также осуществлены мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности для работников МСП и прозрачности деятельности, содействие применению корпоративной культуры и поощрение технологических решений.

Состоялся обмен мнениями о целях стратегии и запланированных мероприятиях, в ходе которого были озвучены различные замечания и предложения.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность периодической организации кампаний и мероприятий, направленных на информирование общественности об этих и других стратегиях. Премьер-министр поручил ответственным лицам с учетом озвученных предложений доработать вышеуказанную стратегию и представить ее правительству на утверждение.