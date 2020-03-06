В Грузии установлен новый порядок на пограничных пунктах при въезде

Гражданам, побывавшим в странах с высоким риском распространения коронавируса, придется после пересечения грузинской границы пройти двухнедельный карантин или предоставить медицинскую справку об отсутствии у них инфекции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Данные меры были приняты в пятницу на очередном заседании межведомственной координационной группы под руководством премьер-министра Георгия Гахарии.

"Граждане Грузии, прибывшие из стран с высоким эпидемиологическим риском, на пропускном пункте должны пройти интенсивную проверку и двухнедельную обязательную карантинную процедуру. Также прибывший в Грузию иностранец, который в течение последних 14 дней находился в данных странах, пройдет интенсивную проверку и двухнедельный карантинный период или предоставит на границе справку об отсутствии у него коронавируса, которая должна быть выдана соответствующей лабораторией", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В Грузии выявлено девять случаев инфицирования новым типом коронавируса, почти все пациенты недавно побывали в Италии. Грузинские власти также приняли решение приостановить прямое авиасообщение с Италией.