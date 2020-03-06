Названа самая популярная писательница последнего десятилетия

Автор романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Кэтлин Роулинг возглавила рейтинг самых популярных писательниц за период с 2010 по 2019 год, также в список вошли автор детективов Агата Кристи и Светлана Мартынчик, которая работает под псевдонимом Макс Фрай. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные аналитики книжного портала LiveLib.

"Крупнейший книжный рекомендательный портал LiveLib, который входит в ГК "ЛитРес", составил независимый рейтинг самых популярных писателей-женщин c 2010 по 2019 год. Его возглавила Джоан Кэтлин Роулинг, автор серии (1997-2007) романов о Гарри Поттере, переведенных более чем на 60 языков, в том числе и на русский. Ее книги прочитали более 419 тысяч пользователей сайта, а за последний год — более 52 тысяч", - рассказали в пресс-службе портала.

На втором месте рейтинга оказалась английская писательница Агата Кристи, известная по серии детективов о сыщике Эркюле Пуаро. Третью строчку занимает современная писательница Светлана Мартынчик, которая пишет под псевдонимом Макс Фрай.