Президент Армении принял посла Японии

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что развитие отношений с Японией является одним из приоритетов нашей страны.

Выразив благодарность за встречу, Джун Ямада сообщил, что в преддверии визита делегации японских бизнесменов в Ереван ведется активная организационная работа.

Президент Армении Армен Саркисян с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время встречи в Токио прошлой осенью обсудил возможность организации визита представителей японских компаний в Армению.

Президент Саркисян сказал послу Японии, что готов встретиться с японскими бизнесменами и обсудить возможности сотрудничества, в частности, в области информации и высоких технологий, инноваций, образования, а также президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow).

В ходе встречи собеседники также коснулись практических шагов по сотрудничеству в области ядерной безопасности, пищевой промышленности.