Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Президент Армении принял посла Японии

Президент Армении принял посла Японии

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что развитие отношений с Японией является одним из приоритетов нашей страны.

Выразив благодарность за встречу, Джун Ямада сообщил, что в преддверии визита делегации японских бизнесменов в Ереван ведется активная организационная работа.

Президент Армении Армен Саркисян с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время встречи в Токио прошлой осенью обсудил возможность организации визита представителей японских компаний в Армению.

Президент Саркисян сказал послу Японии, что готов встретиться с японскими бизнесменами и обсудить возможности сотрудничества, в частности, в области информации и высоких технологий, инноваций, образования, а также президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow).

В ходе встречи собеседники также коснулись практических шагов по сотрудничеству в области ядерной безопасности, пищевой промышленности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации