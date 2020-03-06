Китай подарит Армении 1000 тестов для диагностики коронавируса

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян принял посла Китая в Армении Тьяна Эрлуна для обсуждения ситуации, вызванной коронавирусом как в мире, так и в Китае и Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерстве здравоохранения Армении, посол сообщил, что правительство Китая скоро предоставит Армении 1000 бесплатных тестов для диагностики коронавируса. В то же время посольство Китая предоставило Армении финансовые средства для приобретения дополнительных медикаментов.

Что касается ситуации с коронавирусом в Китае, посол заверил, что ситуация улучшается.

Арсен Торосян отметил, что с улучшением погоды вирусные заболевания, как правило, отступают, и в нашей стране, за исключением одного подтвержденного случая, других заражений на данный момент нет.

Министр также коснулся находящихся на карантине граждан и отметил, что они чувствуют себя хорошо, что ни у кого не было диагностировано никаких симптомов и что они вернутся домой через 8 дней - после окончания периода карантина.

Стороны выразили готовность продолжить тесное сотрудничество. В конце встречи Арсен Торосян поблагодарил за поддержку.