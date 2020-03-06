Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

CNBC: Apple препятствует распространению ненадежных приложений, касающихся коронавируса

CNBC: Apple препятствует распространению ненадежных приложений, касающихся коронавируса

Компания Apple пытается пресечь распространение и использование ненадежных, по ее мнению, приложений, касающихся нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

Его журналисты побеседовали с четырьмя независимыми разработчиками приложений для смартфонов iPhone и других устройств от Apple. Они отметили, что компания не разрешила им представить в ее сетевом магазине приложения, которые предназначены для информирования населения о том, в каких странах распространяется новый коронавирус. В Apple заявили, что программы, имеющие какое-либо отношение к коронавирусу, должны быть разработаны при участии управлений здравоохранения, больниц или властей.

Журналисты CNBC, в частности, ознакомились с письмом, которое представители Apple направили разработчикам. В нем отмечается, что приложения для информирования о ситуации, касающиеся текущей медико-санитарной обстановки, должны быть представлены "признанным институтом".

По словам источников телеканала, сотрудники Apple пытаются не допустить распространения непроверенной информации о коронавирусе. Для этого они постоянно проверяют приложения для устройств, произведенных компанией.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации