Макрон: объявление о начале эпидемии во Франции будет сделано в ближайшие дни

Власти Франции намерены объявить о начале эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в ближайшие дни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, посещая дом престарелых на юго-востоке Парижа.

"В настоящее время мы находимся в так называемой второй фазе борьбы против эпидемии, принимая меры по сдерживанию распространению заболевания. В ближайшие дни мы перейдем к третьей фазе - ситуации, которая квалифицируется как эпидемия, когда вирус широко распространится по всем регионам. И когда нам необходимо будет продолжать борьбу против вируса, защищая самую уязвимую часть населения", - сказал Макрон.

"Именно это является нашим абсолютным приоритетом и сегодня, это задача всей страны", - добавил он. Макрон пояснил, что в большей степени от коронавируса страдают "пожилые люди, имеющие и другие патологии". Подчас это малообеспеченные французы, лица без определенного места жительства. "Вся нация должна встать на защиту своего старшего поколения", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции предположил, что "совершенно очевидно, что ситуация с эпидемией будет сохраняться в стране в течение многих недель". "Поэтому нам надлежит принимать самые решительные меры по борьбе с вирусом", - подчеркнул Макрон.