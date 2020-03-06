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Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Общее число заразившихся новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Китае, превысило 100 тыс. человек.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей более чем 80 стран, где зафиксированы случаи заражения.

Больше половины инфицированных - около 55 тыс. - уже выздоровели и были выписаны из больниц. Число летальных случаев превысило 3,4 тыс., таким образом на настоящий момент умерли примерно 3,4% заразившихся.

 

 


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