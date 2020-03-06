ЕС проведет 29-30 июня международную донорскую конференцию для Сирии

Евросоюз проведет четвертую международную донорскую конференцию для Сирии 29-30 июня. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в пятницу по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза в Загребе.

"Мы решили созвать международную конференцию для оказания помощи Сирии в июне, 29-30 июня в Брюсселе", - сказал он.