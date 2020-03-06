ЕС проведет 29-30 июня международную донорскую конференцию для Сирии
16:59, 6 Март, 2020
Евросоюз проведет четвертую международную донорскую конференцию для Сирии 29-30 июня. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в пятницу по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза в Загребе.
"Мы решили созвать международную конференцию для оказания помощи Сирии в июне, 29-30 июня в Брюсселе", - сказал он.
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