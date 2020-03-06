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Китай надеется начать испытания вакцины против коронавируса в апреле

Китай надеется начать испытания вакцины против коронавируса в апреле

Китай надеется в апреле начать клинические испытания части разрабатываемых вакцин против нового коронавируса, заявил в пятницу директор Центра развития медицинских наук и технологий при Государственном комитете по вопросам здравоохранения Чжэн Чжунвэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в пятницу заместитель секретаря Китайкой академии наук, академик Чжоу Ци заявил, что мутации, произошедшие в вирусе, вызывающем COVID-19, не сказались на процессе разработки вакцины.

"По нашим оценкам, есть надежда на то, что в апреле часть вакцин поступит на клинические испытания или экстренное применение в соответствии с установленным законодательством порядке", - заявил на пресс-конференции Чжэн Чжунвэй.

 

 


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