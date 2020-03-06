Некоторые виды ипотечных кредитов в Конверс Банке стали более привлекательными

Конверс Банк, реагируя на тенденции на финансовом рынке, пересмотрел условия ипотечного кредитования, осуществляемого в партнерстве с Национальной ипотечной компанией, установив более конкурентоспособные процентные ставки по ряду видов кредитов.

«На протяжении нескольких лет подряд, Конверс Банк является одним из лидеров банковской системы Армении по объему и количеству ипотечного кредитования. Начиная с 2017 года удалось утроить портфель благодаря гибкой кредитной политике Банка и быстрому реагированию на изменения на финансовом рынке», - сказали в Конверс Банке.

В результате пересмотра ставок в рамках программы рефинансирования, осуществляемого Национальной ипотечной компанией, будут предоставлены кредиты на строительство, приобретение и реконструкцию жилой недвижимости с номинальной процентной ставкой 10,5% в год *.

Номинальная процентная ставка по энергоэффективным проектам, а также по кредитам на строительство, приобретение и реконструкцию жилой недвижимости составит 9% годовых **.

А в рамках сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития ипотечное кредитование будет осуществляться по номинальной процентной ставке 11,5% *.

Все виды кредитов предоставляются с максимальным сроком погашения до 20 лет; максимальная сумма кредита, в зависимости от вида кредитования, составляет 35-60 млн. драмов РА

Подробная информация о кредитовании в рамках вышеупомянутых продуктов, а также их фактические процентные ставки доступны по следующим ссылкам:

* https://www.conversebank.am/ru/armenian-resident/

** https://www.conversebank.am/ru/energaardyunavet/ и

https://www.conversebank.am/ru/marzayin/