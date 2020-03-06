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Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Тайип Эрдоган в пятницу.

"С-400 уже наш товар. Обучение работе на них продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к эксплуатации. Но я вчера сказал (российским коллегам), что если Америка поставит нам системы ПВО Patriot, мы их тоже купим", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Москвы после визита. Его цитирует газета Hurriyet.

 

 


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