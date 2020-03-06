Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Арцрун Ованнисян прекращает исполнение обязанностей пресс-секретаря МО

Арцрун Ованнисян прекращает исполнение обязанностей пресс-секретаря МО

Арцрун Ованнисян прекращает исполнение обязанностей пресс-секретаря министра обороны Армении. Как передает «Арменпресс», об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые коллеги, с сегодняшнего дня я прекращаю исполнение обязанностей пресс-секретаря министра обороны Армении. Благодарю всех за совместную службу. Прежде всего, благодарен всем моим руководителям.

Я благодарен каждому солдату и офицеру ВС Республики Армения, за то, что был уполномочен ими и имел честь представлять обществу их интересы. Я благодарен всем СМИ за совместную работу. Все 23 года своей службы я мечтал заниматься военным образованием”, - написал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что его служба в ВС Армении продолжится именно в сфере военного образования.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации