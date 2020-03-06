Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

Результаты тестов двух граждан Арцаха с подозрениями на коронавирус отрицательны

Результаты тестов двух граждан Арцаха с подозрениями на коронавирус отрицательны

Результаты лабораторных тестов двух граждан, отправленные в Республику Армения накануне по подозрению на коронавирус, были отрицательными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“Призываем население не публиковать неуточненные данные и не распространять дезинформацию. Призываем во избежание распространения ложных слухов следить за официальными сообщениями, сохраняя предложенные Министерством здравоохранения меры по предотвращению распространения инфекции”, - говорится в сообщении министерства.

Ранее распространилоось сообщение, что в Арцахе были два подозрительных случая, связанных с коронавирусом, у супругов, прибывших из Ирана в Арцах 20 февраля.

Правительство Республики Арцах сообщало, что с привлечением ряда ведомств проводятся комплексные мероприятия для предотвращения распространения острых респираторных инфекций и нового коронавируса и поддержания в республике стабильного эпидемиологического состояния. В целом, с целью уточнения диагноза более трех десятков образцов были отправлены в Армению, и по данным Министерства здравоохранения, до сих пор все ответы отрицательные.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации