Результаты тестов двух граждан Арцаха с подозрениями на коронавирус отрицательны

Результаты лабораторных тестов двух граждан, отправленные в Республику Армения накануне по подозрению на коронавирус, были отрицательными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“Призываем население не публиковать неуточненные данные и не распространять дезинформацию. Призываем во избежание распространения ложных слухов следить за официальными сообщениями, сохраняя предложенные Министерством здравоохранения меры по предотвращению распространения инфекции”, - говорится в сообщении министерства.

Ранее распространилоось сообщение, что в Арцахе были два подозрительных случая, связанных с коронавирусом, у супругов, прибывших из Ирана в Арцах 20 февраля.

Правительство Республики Арцах сообщало, что с привлечением ряда ведомств проводятся комплексные мероприятия для предотвращения распространения острых респираторных инфекций и нового коронавируса и поддержания в республике стабильного эпидемиологического состояния. В целом, с целью уточнения диагноза более трех десятков образцов были отправлены в Армению, и по данным Министерства здравоохранения, до сих пор все ответы отрицательные.