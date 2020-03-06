Президентский сюрприз: Армен Саркисян поздравил школьника Ромика Аршакяна

4 февраля, когда отмечался Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, президент Армен Саркисян принял семью Аршакян, проживающих в городе Апаран Арагацотнской области.

У 10-летнего Ромика Аршакяна диагностирован лейкоз и повреждение костей, ребенок находится в состоянии ремиссии. Президент Саркисян пообщался с маленьким Ромиком и его родителями, поинтересовался процессом лечения ребенка, призвал не падать духом и с надеждой и верой относиться ко всем этапам лечения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ромику 6 марта исполнилось 11 лет. Помимо подарков, полученных по случаю Дня рождения, для него будет очень памятным и телефонный разговор с президентом республики.

Несомненно, президент не мог не удивить в День рождения. И вот сегодня подарок, полученный от президента республики по случаю Дня рождения, телефон, удвоил радость Ромика: сейчас он все чаще может звонить своим друзьям и родственникам, в числе которых, несомненно, и президент республики Армен Саркисян.

Получив подарок президента, Ромик сразу же позвонил президенту и говорил с ним по видеосвязи, поблагодарил за подарок и за внимание. Президент Армен Саркисян поздравил своего маленького друга и высказал добрые пожелания по случаю Дня рождения, поинтересовался здоровьем Ромика, побеседовал о его буднях. Ромик сказал, что он тоже отправит президенту подарок - фотографию Армянской церкви Ахтамар и маленький сувенир в виде слоника. Президент Саркисян, выразив свою благодарность, вновь поинтересовался, кем все-таки хочет стать Ромик. Напомним, что на встрече с президентом ребенок сказал, что хочет стать спасателем и президентом. Сегодня Ромик вновь подтвердил: “С поста спасателя дойду до президента”. “Значит, спасатель, потом поднимешься по должности, однажды станешь министром, потом и президентом”, - сказал президент Саркисян.

Искренняя и непосредственная беседа между президентом и маленьким Ромиком укрепила их дружбу, сложившуюся около месяца назад. “Ты крепкий мальчик, сильный и ты должен преодолеть болезнь”, - сказал президент Саркисян и пожелал здоровья, успехов малышу и семье Аршакян”. “Чуть потеплеет, встретимся. Возможно, я приеду в Апаран”, - заключил президент.