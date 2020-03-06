Алиев рассердился, увидев на картах музея Азербайджана, только армянские топонимы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возмутился тем, что на картах, висящих в Государственном музее ашугского искусства Азербайджана, он обнаружил только армянские топонимы. Как передает «Арменпресс», видео инцидента, произошедшего во время открытия музея, появилось в интернете.

Ильхам Алиев, не смирившись с мыслью о том, что в период правления Урарту государства Азербайджан не существовало, потребовал на карте добавить и названия якобы древних азербайджанских городов.

Президент Азербайджана поручил директору музея в Товузском районе также заменить армянские названия Дилижан, Севан, Раздан и ряд других топонимов азербайджанскими.