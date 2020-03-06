НС ратифицировало Соглашение об исключении двойного налогообложения между Арменией и Киргизией

Национальное собрание Армении приняло проект О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Кыргызской Республики “Об исключении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от налогообложения”.

Как сообщает «Арменпресс», проект закона о ратификации соглашения представил в НС замминистра финансов Армении Арман Погосян, в частности отметив, что соглашение, очень ожидаемое и востребованное для хозяйствующих субъектов, предоставляющих профессиональные услуги, особенно в сферах аудита, консалтинга, бухгалтерского учета. Консалтинговые организации в этой сфере, считающиеся резидентами Республики Армения, доводят до довольно серьезных объемов свои обороты и в Кыргызстане. Если нет критерияев постоянного учреждения, то получается, что когда наши резиденты получают предпринимательские доходы из киргизских источников, эти доходы облагаются налогом, и затем они могут быть вычтены из уплачиваемых в Армении валовых налогов. В результате получается, что часть налоговых доходов госбюджета Армении выплачивается в контрагентской стране. Если соглашение вступит в силу, будет установлен срок, и если этот период не превышает, то считается, что постоянное учреждение не сформировано, и, следовательно, эти доходы в случае представления справки резидентства больше не будут облагаться налогом в Киргизии. Они будут полностью облагаться налогом в Армении.

Соглашение было подписано в Киргизии 9 августа 2019 года.