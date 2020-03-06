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СМИ: смертник привел в действие взрывное устройство у здания посольства США в Тунисе

СМИ: смертник привел в действие взрывное устройство у здания посольства США в Тунисе

Смертник устроил взрыв в пятницу у здания посольства США в столице Туниса, пять человек пострадали. Как сообщило Radio Mosaique, мужчина подъехал к посольству на мотороллере и привел в действие взрывное устройство, приблизившись к наряду полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В районе, где произошел взрыв, располагаются здания дипломатических представительств нескольких государств, уточняет радио. По поступающей информации, все пострадавшие являются сотрудниками правоохранительных органов.

Другие подробности пока не приводятся.


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