СМИ: смертник привел в действие взрывное устройство у здания посольства США в Тунисе
15:41, 6 Март, 2020
Смертник устроил взрыв в пятницу у здания посольства США в столице Туниса, пять человек пострадали. Как сообщило Radio Mosaique, мужчина подъехал к посольству на мотороллере и привел в действие взрывное устройство, приблизившись к наряду полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В районе, где произошел взрыв, располагаются здания дипломатических представительств нескольких государств, уточняет радио. По поступающей информации, все пострадавшие являются сотрудниками правоохранительных органов.
Другие подробности пока не приводятся.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен