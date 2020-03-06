Министр экономики принял Джонатана Лакота: на повестке дня новые французские бизнес-проекты

15:35, 6 Մարտ, 2020

Министр экономики Тигран Хачатрян принял сегодня посла Франции в Армении Джонатана Лакота Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Посол поблагодарил за прием и отметил, что с 2018 года, оценив последовательную борьбу с коррупцией, Франция с особым вниманием относится к постреволюционной Армении. В результате, по словам посла, ряд французских предприятий заинтересованы в перспективах деятельности в Армении: “Они приезжают в Армению не по другим субъективным причинам, а потому что здесь есть реальные возможности”, - сказал Джонатан Лакот. Посол представил работы по реализации крупных инвестиционных программ в Армении и вместе с министром наметил предстоящие задачи.

Министр Тигран Хачатрян подчеркнул, что успех этих программ в большей степени сблизит экономики двух стран. Посол, в свою очередь, заверил, что вход крупных брендов на рынок Армении изменит также и отношение общины французских инвестиций к стране.

В ходе встречи были обсуждены детали программы “Орошаемое развитие сельского хозяйства в Араратской и Армавирской областях Республики Армения”, составленной Республикой Армения и Французским агентством развития. Она, по словам посла, является самой крупной текущей программой Франции. “Те инновационные технологии и знания, которые должны быть переданы нашим фермерам, являются важнейшей опорой для повышения производительности в сельском хозяйстве. Это также очень хорошая возможность решить проблему малых хозяйств”, - сказал министр.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с географическими указаниями. Тигран Хачатрян отметил, что Армения привержена выполнению взятых на себя обязательств и подчеркнул, что важно становление института указаний. “Мы продолжаем наши обсуждения с французскими коллегами, которые должны создать максимальную пользу. Мы очень внимательны к содержанию этой программы и заранее правильно сформулировали повестку”, - отметил министр.

Стороны коснулись также действующих в Армении компаний с французским капиталом и их предстоящих программ. Министр Тигран Хачатрян отметил, что он периодически проводит с ними встречи, чтобы обсудить возникающие проблемы и текущие проекты.