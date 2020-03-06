Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом

Иран зафиксировал рекордный рост количества случаев заражения коронавирусом в стране, сообщил в четверг официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось установить 1234 случая, что является рекордом. Общее число (заражений) с учетом новых данных - 4747", - сообщил он в эфире телеканала IRINN, добавив, что такой рекордный рост связан с тем, что власти увеличили количество центров, где можно пройти тест на вирус, за счет чего и удалось повысить скорость распознавания заболевания,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным по жертвам, которые публикуют СМИ, за сутки число погибших от коронавируса возросло на 17, достигнув таким образом 124.