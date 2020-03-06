В Кабуле 27 человек погибли при нападении во время церемонии, где находился премьер

По меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения в результате нападения во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя афганского министерства здравоохранения.

Ранее Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана информировало о 18 пострадавших в результате атаки. Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным телеканала 1TV, стрельба началась во время выступления бывшего вице-президента Афганистана Карима Халили. Афганский премьер не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия. Как сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), террористическая организация отрицает свою причастность к стрельбе во время церемонии в Кабуле.