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Министр по ЧС Армении вручил выпускникам дипломы

Министр по ЧС Армении вручил выпускникам дипломы

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении 6 марта состоялось заседание Государственной академии кризисного управления МЧС и торжественная церемония вручения дипломов 20 выпускникам академии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Вручая дипломы, министр поздравил выпускников с выбором такой гуманной профессии и пожелал им, быть верными званию бескорыстно помогающего человека и свято выполнять свои обязанности.

На радость выпускникам Феликс Цолакян заверил, что в вопросе поступления на работу приоритет будет дан выпускникам ГАКУ МЧС.

С поздравительным посланием выпускникам выступил и ректор ГАКУ, генерал-майор службы спасения Гамлет Матевосян и сказал, что, он не отличая их от своих детей, желает им достойного применения полученных знаний.

Получив высокое звание специалиста по кризисному управлению, выпускники поклялись добросовестно и ответственно выполнять свои профессиональные обязанности, сохранять профессиональный, моральный облик и высокую честь спасателя, бескорыстно организовывать работы по спасению пострадавших, независимо от национальности, политических взглядов и вероисповедания, делать все возможное для предотвращения бедствий и устранения их последствий.


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