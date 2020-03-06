Мужчина, плюнувший на армянского священника в Иерусалиме, оштрафован

Плюнувший на армянского священника в Иерусалиме молодой человек впервые с 1967 года был привлечен к ответственности. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава канцелярии армянского патриархата Иерусалима вардапет Корюн Багдасарян.

“С радостью сообщаем, что впервые, начиная с 1967 года, за плевок на армянского священника полиция Израиля решила оштрафовать гражданина, нарушившего закон. Инцидент произошел год назад. В армянском квартале Старого города Иерусалима молодой еврей, увидев церковную процессию армянских священнослужителей, несколько раз плюнул на одного из священнослужителей. Молодой человек сразу же сдался полицейским, сопровождавшим процессию, а пострадавший священник подал жалобу в полицию. После допроса и получения свидетельств очевидцев, 5 марта полиция официальным письмом уведомила пострадавшего армянского священника, что решено оштрафовать нарушившего закон молодого человека на 1500 шекелей (более 205 тысяч драмов или 435 долларов США от ред.)” , - сообщил вардапет Корюн Багдасарян.