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Парламент Грузии подумывает перейти на дистанционную форму работы

Парламент Грузии подумывает перейти на дистанционную форму работы

Парламент Грузии вероятно перейдет на дистанционную работу – будет обсуждать законопроекты в электронном формате и принимать их электронным голосованием.

О вероятности перехода на такой метод работы в связи с угрозой распространения коронавируса на заседании бюро в пятницу заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Спикер поручил комитету по юридическим вопросам и юридическому департаменту обсудить технические и юридические стороны этой инициативы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

« давайте все вместе подумаем и подготовим инициативу, которая в особых случаях позволит парламенту обсуждать законопроекты в электронном формате и проводить электронное голосование для принятия решения», - заявил Арчил Талаквадзе.

В связи с угрозой распространения коронавируса многие учреждения и высшие учебные заведения в Грузии стали переходить на дистанционную работу.

На 6 марта в Грузии уже зафиксировано девять случаев инфицирования коронавирусом.



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БелТА


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