Редкая армянская рукопись в Матенадаране была полностью восстановлена

Ценная рукопись 981 года, в которой помещены отрывки из работ Анании Ширакаци, Мовсеса Хоренаци, Аристотеля и других выдающихся мыслителей, была полностью восстановлена в Матенадаране им. Месропа Маштоца.

Как передает «Арменпресс», торжественная церемония открытия экспозиции состоялась в 6 марта.

“Впервые в истории Матенадарана на выставке представлена всего одна рукопись. Она считается одной из старейших бумажных рукописей в мире. Известно, что бумагу создали китайцы, затем она перешла к арабам, грекам. Можно сказать, что четвертая нация имеющая рукописи, написанные на бумаге, - армяне. Эта рукопись уникальна также и своей историчностью и материалами. В экспозиции представлены исторические и научные материалы, авторами которых являются Аристотель, Мовсес Хоренаци, Анания Ширакаци, Григор Лусаворич, Егише и другие”, -отметил замдиректора Матенадарана Карен Матевосян.

По его словам, в 10-ом веке между армянской и халкидонской церквями были конфессиональные споры. Священник Давид составил сборник в помощь армянским священникам.

После реставрации рукопись выставлена в расчлененном виде, в дальнейшем она будет обобщена и станет целой книгой.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Старший реставратор рукописи, художник Артур Петросян сказал, что основная сложность, связанная с реставрацией, заключалась в том, что бумага впитала чернила. Были поврежденные края записи, и наша основная задача заключалась в том, чтобы остановить дальнейшее впитывание чернил. Думаю, мы смогли решить поставленную перед нами задачу”, - подчеркнул он. Петросян сообщил, что их исследования показали, что ранее рукопись восстанавливалась четыре раза, но основательное и грамотное восстановление было сделано только сейчас.

Среди многих тысяч ценных памятников рукописной культуры армянского народа своей исключительной важностью и значением выделяется рукопись 981 года, которая под № 2679 хранится в Матенадаране им. М. Маштоца. Ее материал - бумага, которая тогда считалась “нищей картой”, то есть по сравнению с пергаментом она была менее ценной, но сегодня это самая древняя бумажная рукопись на армянском языке, и одна из древнейших в мире. Это первая рукопись, написанным на армянском языке, основной вид книги, который в дальнейшем стал книгой для печати. Она также и первый дошедший до нас рукописный сборник светского содержания. В этой рукописи объединены два самостоятельных сборника и библиографические произведения, составителем которых был священник Давид, а писцом - его сын Гукас.