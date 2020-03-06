Курц призвал Европу не поддаваться давлению со стороны Турции
Канцлер Австрии Себастьян Курцзаявил, что европейские страны не должны поддаваться давлению по вопросу мигрантов со стороны Турции.
"Мы переживаем здесь организованную атаку на Грецию со стороны Турции и президента (Тайипа) Эрдогана... Это запланированная и целенаправленная атака, управляемая и организованная государством. Европа не должна поддаваться этому давлению", - заявил Курц в интервью изданиям медиагруппы Funke, отвечая на вопрос о судьбе 13 тысяч беженцев на греческо-турецкой границе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По мнению Курца, если эти люди в конце концов попадут в Центральную Европу, в дальнейшем число мигрантов будет только расти. "Вскоре это будут сотни тысяч и позднее, возможно, миллионы. В итоге мы можем получить такое же положение дел, как в 2015 году", - добавил он.
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