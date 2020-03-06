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В Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Камеруна объявило в пятницу о выявлении в стране первого случая заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщил портал Journal du Cameroun со ссылкой на пресс-релиз Минздрава.

"Речь идет о 58-летнем гражданине Франции, который прибыл в Камерун 24 февраля, - отмечается в документе. - Его тест на коронавирус дал позитивный результат",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Камерун стал четвертой страной Африки южнее Сахары, где зафиксированы заразившиеся коронавирусом. Первой стала Нигерия, затем Сенегал, а 5 марта в эту группу вошла и Южно-Африканская Республика. Пока в этих четырех странах насчитывается пятеро инфицированных коронавирусом.

 

 


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