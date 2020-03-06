Ожидаются широкомасштабные военные учения: мы увидим мощь истребительной авиации Су-30СМ

В ближайшее время ожидаются широкомасштабные военные учения, во время которых, возможно, с учебным применением мы увидим и мощь сверхсовременной многофункциональной истребительной авиации “Су-30СМ”. Об этом в беседе с “Айастани Анрапетутюн” сказал пресс-секретарь министра обороны Армении, военный эксперт Арцрун Ованнисян.

‘Во время больших учений, когда стрельба боевая, применяется также и тяжелая техника, в том числе и ракеты. Во время подобных учений, возможно, будут применены и истребители “Су-30СМ”. Кстати, я говорю о конкретных военных учениях, которые не имеют отношения к “Шанту”. “Шант” не имеет масштабной боевой стрельбы, это командно-штабные учения”, - сказал Арцрун Ованнисян. Первая партия истребителей “Су-30СМ” прибыла в Армению в декабре прошлого года. Это достижение, как отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, имеет поворотное значение в вопросе безопасности народа Республики Армения.

А. Ованнисян, говоря о тактических данных и технических возможностях “Су-30СМ”, отметил, что ВС Армении до сих пор не имели истребительной авиации. “Впервые мы приобрели истребительную авиацию, и наши возможности в этом намного смысле умножились. У нашего основного противника нет истребителей такого качества. Этот тип авиации имеет многофункциональное значение - и оборонительное, и наступательное. Это ведущий в мире и очень продвинутый истребитель, выполняющий функции широкого спектра. Он считается тяжелым истребителем большой мощности. Двухмоторный гигант может перевозить до 8 тонн боевгой груза. Радиус действия тоже очень большой - до 1500 километров, что позволяет иметь в регионе очень мощную авиацию”.

Лиана Саркисян

“Айастани Анрапетутюн”

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