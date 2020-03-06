Замечание премьер-министра Грузии подсказывает, что они не против стратегических отношений

О результатах и достижениях официального визита возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном делегации в Грузию газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с грузиноведом Джонни Меликяном.

- Господин Меликян, как Вы оцениваете визит премьер-министра Пашиняна в Грузию и его результаты?

- Визит положительный, он еще раз показал, что армяно-грузинские отношения потеплели, динамика сохраняется, есть тенденция к еще большему углублению и активизации добрососедских отношений. Причем, в первую очередь именно армянская сторона озвучивает некоторые “мессиджи” по этому поводу. Во время этого визита уже была более уверенная, более конкретная формулировка со стороны нашего премьер-министра, о том, чтобы отношения были стратегическими. Премьер-министр Грузии высказался чуть мягче, он сказал, что отношения в позитивном смысле меняются, поэтому все это, на мой взгляд, позитивно, и с обеих сторон делается попытка расширить круг отношений. Сегодня уже используется точка зрения -демократизация, который сближает обе страны, демократические тенденции, которые существуют в обеих странах. Второй акцент делается на том, что для достижения региональной безопасности обе страны должны активно сотрудничать. И здесь, на мой взгляд, можно было бы подчеркнуть момент Турции, что если стратегический союзник Грузии, имея проблему с Россией, попытается создать в регионе проблему для России, конкретнее - в Арцахе, то все это может повлиять на региональную безопасность, что навредит и Грузии. Для национальных интересов Грузии важно, чтобы в нашем регионе была стабильность, чтобы они смогли обеспечить инвестиции, экономический рост и, развивая экономику, в конце концов, сохранить власть.

- В контексте заявления премьера, тем не менее, этот мессидж был понятен.

- Да, но не так, что Турция представляет для вас опасность, а так, что может быть опасная ситуация из-за Турции, которая косвенно повлияет на вас, поскольку региональная безопасность зависит от трех наших государств, и у двух из трех есть проблемы друг с другом. И Грузия должна работать как с ними, так и с нами. Вопрос в том, что посредством двух стран из трех ты не можешь обеспечить безопасность. Может быть, мы и Азербайджан, уравновешивая друг друга, обеспечиваем какую-то стабильность, но если Грузия будет деструктивной, как случилось в 2008 году, то это показывает, что все три государства должны быть сторонниками безопасного, стабильного развития региона. С одной стороны, основой было создание этой глобальной безопасной среды, с другой-то, что у нас есть вековая дружба, основанные на этих столпах интересы, экономическое сотрудничество и т.д. Поэтому, почему бы и нет, давайте углубим отношения до стратегических целей.

- Подобное наблюдение прозвучало и в связи с интеграционными моделями.

- Не имеет значения, какими мы видим модели нашей интеграции. Хотя и модели безопасности для решения вопросов безопасности различны, но мы объединяем все то, что хотим, чтобы регион был безопасным, а это означает, что национальные интересы всех нас должны быть защищены.

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Давид Петросян

“Айастани Анрапетутюн”