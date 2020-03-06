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Польша запретила экспорт лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

Польша запретила экспорт лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

Власти Польши ввели запрет на вывоз из страны медикаментов, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу в эфире радиостанции Tok заместитель министра здравоохранения республики Януш Чешиньский.

По его словам, речь идет о продающихся без рецепта обезболивающих, противовоспалительных, жаропонижающих средствах, а также медицинских масках и шапочках, иглах, термометрах и бахилах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы говорим о сфере профессиональной торговли", - уточнил замминистра, пояснив, что запрет не касается индивидуальных потребителей, перевозящих небольшое количество лекарств для личного использования.

 


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