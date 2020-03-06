Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в папском городе-государстве Ватикан. Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне", - говорится в его заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации