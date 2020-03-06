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Число заразившихся коронавирусом в Германии возросло до 534

Число заразившихся коронавирусом в Германии возросло до 534

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 185 и достигло 534. Об этом сообщил в пятницу научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI) в своей ежедневной сводке.

Это самое крупное суточное увеличение числа инфицированных в ФРГ с начала распространения коронавируса. Больше всего случаев - 281 - зафиксировано в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В Баден-Вюртемберге 91 заболевший, в Баварии - 79. Случаи зафиксированы в 15 землях из 16,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявили в RKI, риск заражения остается умеренным. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее говорил, что пик распространения заболевания в стране еще не пройден.

 

 


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