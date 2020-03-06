В желудке девушки обнаружили три килограмма волос

В индийском штате Уттар-Прадеш прооперировали девушку, которая съела три килограмма волос. Об этом сообщает Newsflare.

15-летняя Шивани (Shivani) весила всего 29 килограммов — значительно меньше, чем ее здоровые сверстницы. При осмотре в больнице в ее желудке обнаружили огромный ком свалявшихся волос. Именно он был причиной проблем с пищеварением, которые испытывала девушка.

Как выяснилось, Шивани с детства поедала свои волосы. Они скапливались в желудке, пока там не образовался трехкилограммовый сгусток,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

После удаления инородного тела девушка продолжила лечение в больнице. Чтобы избежать появления в желудке нового волосяного кома, ей придется избавиться от привычки кусать волосы.