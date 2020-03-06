Возможности центра обезвреживания бродячих животных увеличиваются

По поручению мэра, предпринимаются шаги по увеличению ресурсов и возможностей НКО “Центр по обезвреживанию бродячих животных”.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“В частности, пополняется профессиональный персонал организации, обновляется методология работы.

Для отлова животных, кроме сетей, будут использованы и специальные винтовки, с помощью которых животные будут усыпляться и перемещаться в клинику для стерилизации и вакцинации. При новой клинике НКО строятся временные приюты, где животные будут пребывать до стерилизации и вакцинации. В ближайшие недели на территории административного района Эребуни будут сданы в эксплуатацию новая клиника НКО и прилегающие инфраструктуры. Для городской власти безопасность людей является приоритетной целью, в то же время, проблему нужно решать гуманистическими методами в рамках действующего законодательства Республики Армения”, - отметил Акоп Карапетян.