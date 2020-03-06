В Хорватии из-за коронавируса объявили эпидемию

Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош принял решение об объявлении в стране эпидемии в связи с распространением коронавируса нового типа, несмотря на то, что число заболевших в республике пока не превысило 10 человек. Об этом сообщает государственное информационное агентство HINA.

Как отмечают СМИ, данный шаг министра является административной мерой, направленной на улучшение системы реагирования в складывающихся эпидемиологических условиях. "Эта административная мера позволяет эффективнее управлять системой здравоохранения в подобной кризисной ситуации", - уточнил Берош,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам помощника главы Минздрава Дамира Трута, на данном этапе пока не выявлено новых заразившихся коронавирусом. "В Хорватии до сих пор зарегистрировано десять больных коронавирусом: три - в Загребе, пять - в Риеке и два - в Вараждине", - напомнил он. Как в свою очередь отметила директор инфекционной клиники в Загребе Алемка Маркотич, заразившиеся коронавирусом находящиеся в изолированных боксах больницы, проходят лечение, а их состояние нормальное и стабильное.