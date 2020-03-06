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Арсен Торосян побывал в месте пребывания граждан, изолированных в Цахкадзоре

Арсен Торосян побывал в месте пребывания граждан, изолированных в Цахкадзоре

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян побывал в месте пребывания граждан, изолированных в Цахкадзоре.

Как передает «Арменпресс», Арсен Торосян на своей странице в Facebook представил подробности.

“Только что побывал в месте пребывания 31 гражданина, чтобы ознакомиться с условиями их проживания и самочувствием. Они проживают в особых условиях. Все обеспечены всем необходимым и чувствуют себя хорошо”, - написал Арсен Торосян.

В Армении 1 марта зафиксирован первый случай коронавирусного заболевания. Пациент - 29-летний гражданин Армении, который вместе со своей женой 28 февраля прилетел из Тегерана. Люди, имевшие с ним рисковые контакты, также были изолированы.


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БелТА


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