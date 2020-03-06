Президент подписал закон о запрете курения в закрытых общественных помещениях и объектах питания

Президент Армении Армен Саркисян подписал Законы “Об уменьшении и предотвращении вреда, причиняемого здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей”, О внесении изменения и дополнения в Закон “О местном самоуправлении”, О внесении изменений в Закон “О рекламе”, О внесении изменений в Закон “О местных пошлинах и платежах”, О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Согласно этим законам, в частности, запрещается курение в закрытых общественных местах, а также во всех объектах общественного питания. Цель принятия этих законов - добиться снижения потребления и сбыта табака в Республике Армения, сохранить здоровье населения, защищая от воздействия вторичного дыма и снижая показатели заболевания неинфекционными заболеваниями.

“Когда я подписывал Законы “Об уменьшении и предотвращении вреда, причиняемого здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей”, О внесении изменения и дополнения в Закон “О местном самоуправлении” и еще четыре смежных закона, я, как президент республики и как гражданин, размышлял: неужели обязательно должен быть закон, чтобы понять тот вред, который при курении наносится здоровью, семье, окружению, окружающей среде?, - сказал президент Армен Саркисян. - Неужели сухие правовые формулировки законов оказывают на нас большее влияние, чем те призывы, которые мы слышим от родителей, родственников, друзей, чем истории о вреде курения, которые читаем почти каждый день.

Сократ говорил: “Если человек сам следит за своим здоровьем, то вряд ли найдется врач, который принесет больше пользы его здоровью, чем он сам”.

Остановиться никогда не поздно, и для этого не нужен какой-либо государственный орган. Не думаю, что там, где, в первую очередь, есть необходимость в трезвом мышлении, нужно законодательное регулирование. Конечно, закон определяет определенные границы, которым нужно подчиняться. Однако это решение каждого человека - думать или не думать о себе, своей семье, нашем народе, о здоровье нашей страны.

С другой стороны, и курильщики, и некурящие - наши граждане, и ни в каких законодательных и в общественных целях, ограничения не должны быть причиной какой-либо нетерпимости друг к другу. Власти же обязаны соответствующей политикой, в том числе обеспечив максимально доступные условия для здорового образа жизни, способствовать позитивным изменениям в поведении курящего гражданина”.