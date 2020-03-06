Уголовное преследование по делу 1 марта в отношении бывшего замначальника полиции прекращено

Уголовное преследование в отношении бывшего заместителя начальника Полиции Армении Сашика Афяна прекращено.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

“По решению органа, осуществляющего производство, преследование в отношении Афяна прекращено на основании истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности”, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.

Бывший замначальника Полиции Армении обвинялся по признакам статьи 38-309 Уголовного кодекса Республики Армения за содействие, подстрекательство или организацию превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.

Сашик Афян был заместителем начальника Полиции Республики Армения в 2008 - 2013 годах.